Número 2 do governo trabalhista britânico renuncia após polêmica fiscal

A vice-primeira-ministra britânica, Angela Rayner, renunciou ao cargo após admitir que não pagou os impostos devidos ao comprar um apartamento, segundo uma carta enviada ao primeiro-ministro Keir Starmer, publicada nesta sexta-feira (5).

"Decidi renunciar a minhas funções de vice-primeira-ministra e de ministra da Habitação (...) e ao cargo de vice-presidente do Partido Trabalhista", escreveu Rayner após vários dias de polêmica.

A política trabalhista teria economizado 40.000 libras esterlinas (R$ 293 mil, na cotação atual) em impostos relacionados à aquisição de um apartamento em Hove, no sul da Inglaterra, ao retirar seu nome dos títulos de propriedade de outro imóvel localizado em sua circunscrição.