OMS adiciona nova geração de remédios para obesidade à lista de medicamentos essenciais

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou pela primeira vez, nesta sexta-feira (5), a nova geração de tratamentos contra diabetes e obesidade, e fez um chamado à oferta de versões genéricas, mais baratas, para populações de países em desenvolvimento.

A OMS adicionou a semaglutida - princípio ativo do Ozempic e Wegovy, da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk -, o dulaglutida e a liraglutida, além da tirzepatida à sua lista de medicamentos essenciais, atualizada a cada dois anos, segundo um comunicado.

Segundo dados da organização, mais de 3,7 milhões de pessoas morreram em 2021 por doenças relacionadas ao sobrepeso ou obesidade, e o número é maior do que a soma de vítimas das principais infecções mortais ? malária, tuberculose e HIV.