Petro diz que ataque dos EUA a lancha no mar do Caribe "é um assassinato"

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou nesta sexta-feira (5) como "assassinato" o ataque dos Estados Unidos a uma lancha supostamente de narcotraficantes no Caribe, que deixou onze mortos, segundo o governo de Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos informou na terça-feira sobre um ataque fulminante contra uma lancha tripulada por supostos membros do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua, em meio ao deslocamento de navios de guerra americanos no Caribe para combater o narcotráfico.

"É um assassinato em qualquer parte do mundo. A colaboração do governo colombiano na luta contra o narcotráfico é profunda (...), mas está subordinada ao direito internacional", disse na rede X Petro, que na terça-feira questionou a veracidade da ação militar.