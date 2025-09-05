Portugal viveu o verão mais quente e seco desde 1931

Portugal viveu este ano "o verão mais quente desde 1931", com temperaturas médias 1,55° C acima do normal, segundo cálculos baseados no período de 1991-2020, anunciou a agência meteorológica nacional nesta sexta-feira (5).

A temperatura máxima média da temporada foi de 30,78°C, ou seja, 2,09° C acima do normal, o que constitui um recorde desde 1931, quando começaram a ser coletados dados significativos para todo o território português.

Neste país ibérico, atingido em agosto por incêndios florestais devastadores, o verão também foi o mais seco desde 1931, com precipitações equivalentes a apenas 24% do normal entre 1991 e 2020, especificou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em seu boletim climático dedicado ao verão de 2025.