Preços mundiais dos alimentos se mantiveram estáveis em agosto

Aumentos nos preços dos óleos vegetais e da carne bovina mantiveram os preços dos alimentos estáveis no mundo em agosto, compensando as quedas nos cereais e nos laticínios, anunciou a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) nesta sexta-feira (5).

Mundialmente, o índice mensal de preços dos alimentos da FAO, que monitora a evolução dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, permaneceu quase inalterado no mês passado, mas registrou um aumento de 6,9% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O índice de preços da carne aumentou 0,6% em comparação a julho, batendo um novo recorde histórico. Este aumento foi impulsionado pela carne bovina, cuja alta demanda nos Estados Unidos e na China fez aumentar os preços da exportação na Austrália e no Brasil, respectivamente.