Putin: tropas ocidentais na Ucrânia serão 'alvos legítimos' para o Exército russo

O presidente russo acrescentou que uma mobilização do tipo não favorece a paz a longo prazo e reiterou que a intensificação dos vínculos militares entre a Ucrânia e os países ocidentais é uma das "causas fundamentais" do conflito.

O confronto armado, o mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, provocou dezenas de milhares de mortes e obrigou milhões de pessoas a fugir de suas casas devastadas no sul e leste da Ucrânia.

Os aliados da Ucrânia não revelaram detalhes do plano, como o número de tropas que seriam mobilizadas e qual seria a contribuição dos diferentes países aliados.

"Vinte e seis países se comprometeram a enviar (...) tropas para a Ucrânia ou estar presentes por terra, mar ou ar", declarou na quinta-feira o presidente francês Emmanuel Macron em uma entrevista coletiva ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Macron afirmou que não se trata de "fazer guerra contra a Rússia", mas sim de dissuadi-la de voltar a atacar a Ucrânia no futuro.

Zelensky, por sua vez, elogiou o apoio dos aliados europeus à criação de uma força de segurança. "Acredito que hoje, pela primeira vez em muito tempo, este é o primeiro passo sério e concreto do tipo", disse.