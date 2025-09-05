Putin: tropas ocidentais na Ucrânia seriam 'alvos legítimos' para o Exército russo

O presidente russo acrescentou que uma mobilização do tipo não favorece a paz a longo prazo e reiterou que a intensificação dos vínculos militares entre a Ucrânia e os países ocidentais é parte do que considera as "causas fundamentais" do conflito.

Os aliados da Ucrânia não revelaram detalhes do plano, como o número de tropas e a contribuição dos diferentes países aliados.

A Ucrânia afirma que as garantias de segurança são fundamentais para um acordo de paz que assegure que a Rússia não volte a executar uma ofensiva contra seu território.

Putin argumentou que, se um acordo for alcançado, a presença de tropas na Ucrânia não será necessária.

"Se forem tomadas decisões que levem à paz, a uma paz a longo prazo, então simplesmente não vejo sentido em sua presença no território da Ucrânia, porque, se um acordo for alcançado, ninguém duvida que a Rússia vai cumprir plenamente", declarou.

Dezenas de milhares de pessoas morreram desde que Moscou iniciou a ofensiva contra a ex-república soviética vizinha em fevereiro de 2022, um conflito que obrigou milhões de pessoas a fugir de suas casas e destruiu grandes faixas do território do sul e leste da Ucrânia.