Suárez é suspenso por 6 jogos na Leagues Cup por cuspir em um adversário

A Leagues Cup também impôs dois jogos de suspensão ao volante espanhol Sergio Busquets, também envolvido na confusão ao final da partida no estádio Lumen Field, em Seattle, por "conduta violenta".

Busquets, de 37 anos, é outro que não definiu seu futuro, pois seu contrato com o Inter também só vai até o final da temporada.

O defensor argentino Tomás Avilés também foi punido, com três jogos de suspensão, e ficará de fora do início da próxima edição da competição, que era a única chance do Inter Miami de levantar um troféu internacional em 2025.

O único membro do Seattle Sounders que sofreu uma punição foi Steven Lenhart, que faz parte da comissão técnica do treinador Brian Schmetzer, com cinco jogos, e só poderá estar em campo caso os campeões cheguem à final em 2026.

Todos os punidos terão que pagar multas, cujos valores não foram divulgados.

"Além disso, a MLS se reserva o direito de impor novas medidas disciplinares aos jogadores e e membros de comissões técnicas envolvidos", acrescentou o texto.