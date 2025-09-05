Tapete vermelho do Festival de Veneza foi uma das passarelas de Giorgio Armani

"É uma das razões pelas quais Giorgio Armani se tornou um grande amigo e um visitante assíduo do Festival Internacional de Cinema de Veneza ao longo dos anos, além de um importante apoiador nos últimos anos", acrescentou.

Pelo oitavo ano consecutivo, a Armani Beauty é o principal patrocinador da mostra, que termina no sábado.

Com uma grande visão de negócios, Armani foi o primeiro estilista a reconhecer o potencial da sétima arte para promover suas coleções. Começando com Richard Gere em 1980, quando desenhou o figurino de "Gigolô Americano".

Em Veneza, foram exibidos vários filmes cujo elenco, dentro e fora da tela, vestiam Armani, como "Os Intocáveis" de Brian De Palma em 1987 e "Os Bons Companheiros" de Martin Scorsese em 1990.

Inúmeros sucessos na televisão e no cinema consolidaram o status de Armani, desde as jaquetas pastel de Don Johnson na série dos anos 1980 "Miami Vice" até os ternos de Leonardo DiCaprio em "O Lobo de Wall Street" de Scorsese (2013).

A amizade entre Armani e Scorsese nasceu a partir de um curta-metragem que o cineasta gravou sobre o estilista em 1990.