Trump ameaça UE com sanções por multa 'injusta' imposta ao Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou, nesta sexta-feira (5), a multa imposta pela Comissão Europeia à gigante tecnológica Google, e ameaçou responder com sanções comerciais se a medida não for revogada.

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, impôs uma multa de 2,95 bilhões de euros (R$ 18,7 bilhões) ao Google, após determinar que a 'big tech' americana havia abusado de sua posição dominante no setor de publicidade online.

"Hoje a Europa 'atacou' outra grande empresa americana, o Google", protestou Trump em sua plataforma, Truth Social, afirmando que, se a União Europeia não reverter as multas "injustas" impostas à companhia e também à Apple, ele será "obrigado" a ativar um mecanismo punitivo de tarifas alfandegárias, a "Seção 301".