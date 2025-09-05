Trump diz que mais reféns em Gaza podem ter morrido

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (5) que mais reféns poderiam ter morrido em Gaza e que os Estados Unidos estavam em "negociações profundas" com o Hamas em meio a uma nova ofensiva israelense.

"Pode haver alguns que tenham morrido recentemente, é o que estou ouvindo. Espero que esteja errado, mas há mais de 30 corpos nesta negociação", afirmou Trump, um firme aliado de Israel, aos repórteres no Salão Oval.

Os militantes capturaram 251 reféns durante o ataque massivo do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, e 47 ainda permanecem em Gaza.