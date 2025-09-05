Trump sediará cúpula do G20 de 2026 em um de seus resorts em Miami

"Todos querem que seja lá porque fica bem ao lado do aeroporto, é a melhor localização, é lindo, tudo é lindo", disse o mandatário a jornalistas no Salão Oval.

Trump, que tem enfrentado acusações de que ele e sua família enriqueceram durante seus dois mandatos, insistiu que não obterá benefícios com o evento.

"Não vamos ganhar nenhum dinheiro com isso. Estamos fazendo um acordo em que não haverá dinheiro, não há dinheiro nisso. Só quero que dê certo", assegurou.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Trump tentou organizar uma cúpula do G7 no mesmo local, mas recuou diante de uma onda de acusações de corrupção por parte da oposição democrata.

A cúpula de 2020, no fim, nunca aconteceu devido à pandemia de covid.

Naquela época, Trump também abandonou um plano de convidar a Rússia, apesar de sua suspensão do G7 devido à anexação da Crimeia.