Tuchel não quer ouvir falar em 'maldição' na Inglaterra

Os títulos da seleção feminina e da seleção sub-21 na Eurocopa provam que não existe "maldição" na Inglaterra, brincou, nesta sexta-feira (5), o técnico da seleção masculina do país, o alemão Thomas Tuchel, que tem como objetivo vencer a Copa do Mundo de 2026.

As 'Leoas' de Sarina Wiegeman foram campeãs europeias em julho, assim como os 'Young Lions' de Lee Carsley, mas Tuchel não encara isso como uma pressão adicional.

"Fiquei muito feliz por Sarina e Lee, eles fizeram um esforço extraordinário e é um grande sucesso conquistar o título", respondeu o treinador em entrevista coletiva na véspera do jogo contra Andorra, em Birmingham, pelas Eliminatórias europeias para o Mundial do ano que vem.