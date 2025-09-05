UE impõe multa bilionária à Google, apesar das ameças de Trump

Após uma semana de adiamentos e ignorando as ameaças de Donald Trump, a Comissão Europeia anunciou, nesta sexta-feira (5), que vai impor à gigante tecnológica Google uma multa de 2,95 bilhões de euros (18,75 bilhões de reais). A empresa anunciou que vai recorrer.

O Executivo europeu considerou que a 'big tech' americana adotou práticas abusivas em seu sistema de publicidade online.

Esta sanção, conhecida como Adtech, que a Google anunciou imediatamente que vai contestar, era muito aguardada. Em 2023, a Comissão já tinha ameaçado exigir a separação de parte das atividades do grupo no campo da publicidade online, algo que, por enquanto, decidiu não fazer.