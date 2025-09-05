UE impõe multa de R$ 18,75 bi ao Google por práticas publicitárias abusivas

Apesar das ameaças do presidente americano, Donald Trump, a Comissão Europeia anunciou, nesta sexta-feira (5), que vai impor ao Google uma multa de 2,95 bilhões de euros (18,75 bilhões de reais) por práticas abusivas em seu sistema de publicidade online.

A gigante tecnológica americana rapidamente condenou a decisão do Executivo europeu, chamando-a de "ruim", e anunciou que vai recorrer.

