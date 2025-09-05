Vasta operação termina com 475 detidos em fábrica da Hyundai-LG nos EUA

"De fato, esta foi a maior operação em um único local no histórico de investigações de Segurança Interna", afirmou Schrank em uma coletiva de imprensa.

A Coreia do Sul expressou sua "preocupação e pesar" com a operação perante a embaixada dos Estados Unidos em Seul e exortou Washington a respeitar os direitos de seus cidadãos.

"As atividades econômicas dos nossos investidores e os direitos e interesses legítimos de nossos nacionais não devem ser injustamente violados no curso da aplicação da lei nos Estados Unidos", disse à imprensa o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores sul-coreano, Lee Jae-woong.

Schrank disse que os 475 detidos na fábrica conjunta Hyundai Motor-LG Energy Solution, na cidade de Ellabell, estavam "presentes ilegalmente nos Estados Unidos" e "trabalhando de forma ilegal".

"Havia uma maioria de cidadãos sul-coreanos entre os 475" detidos, afirmou.

Em Seul, uma fonte familiarizada com o tema disse à AFP que cerca de 300 cidadãos sul-coreanos haviam sido detidos.