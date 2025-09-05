Wall Street fecha no vermelho após dados negativos de emprego nos EUA

Em agosto, a taxa de desemprego subiu para 4,3%, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

No mês passado, foram criados apenas 22 mil empregos, muito abaixo dos 75 mil previstos pelos analistas consultados pelo MarketWatch.

A incerteza em torno das tarifas estabelecidas pelo presidente Donald Trump provavelmente continuará adiando a contratação de mão de obra, previu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Os dados sobre o emprego permitirão ao Federal Reserve (Fed, banco central) flexibilizar sua política monetária em sua próxima reunião com o objetivo de dar um novo impulso à economia.

Os analistas já previam uma redução pelo Fed das taxas de juros em setembro para um intervalo entre 4% e 4,25%, mas agora preveem novos cortes nas reuniões de outubro e dezembro, de acordo com a ferramenta de acompanhamento FedWatch CME.

Nesse contexto, os rendimentos no mercado de títulos caíram drasticamente.