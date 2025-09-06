Alcaraz e Sinner duelam no US Open pela 3ª final seguida de Grand Slam

Alcaraz e Sinner também serão a primeira dupla a se enfrentar em três finais de Grand Slam em uma única temporada na era Open (desde 1968).

Sinner, o tenista mais jovem a chegar a quatro finais de Grand Slam em um único ano, perdeu para Alcaraz em Roland Garros em junho e deu o troco em julho, em Wimbledon.

No total, o italiano emendou cinco finais consecutivas de Grand Slam, com um saldo de três vitórias até agora.

"É ótimo para o esporte ter rivalidades (...) Alcaraz é alguém que me empurrou até o limite", comentou o italiano, orgulhoso de sua atual sequência de triunfos.

"Cinco finais consecutivas de Grand Slam é algo grandioso", enfatizou. "Eu nunca imaginei que chegaria a isso quando me tornei profissional."

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará em Flushing Meadows para o duelo de domingo e, para apimentar ainda mais essa grande final, o vencedor sairá da quadra como número um do mundo.