Argentino Zeballos e espanhol Granollers conquistam título nas duplas do US Open

A dupla hispano-argentina formada por Marcel Granollers e Horacio Zeballos conquistou seu segundo título de Grand Slam neste sábado (6), com uma virada espetacular na final do US Open.

Na quadra central Arthur Ashe, os quintos cabeças de chave derrotaram os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski por 3-6, 7-6 (7/4) e 7-5, após salvar três match points no último set de um jogo de quase duas horas e meia de duração.

"Quando você joga esse tipo de partida, é muito injusto que haja um vencedor e um perdedor", disse Zeballos após o dramático duelo.