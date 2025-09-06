Assine UOL
Ataque de jihadistas na Nigéria deixa ao menos 55 mortos

Jihadistas mataram pelo menos 55 pessoas no nordeste da Nigéria durante um ataque na noite de sexta-feira, informaram à AFP, neste sábado (6), um funcionário de uma ONG e um encarregado da segurança. 

O ataque ocorreu na cidade de Darul Jama, que abriga uma base militar na fronteira entre a Nigéria e Camarões. 

Uma fonte da segurança informou à AFP que entre os mortos estão cinco soldados.

