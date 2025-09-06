Atropelamento acidental na França deixa um morto e vários feridos

Um veículo avançou acidentalmente contra um grupo de pessoas neste sábado (6) em um balneário do noroeste da França, deixando um morto e três feridos graves, segundo diferentes fontes.

"De acordo com as primeiras informações, parece que o motorista do veículo sofreu um desmaio. O veículo seguiu avançando por vários metros antes de se chocar contra um grupo de pessoas", indicou o promotor de Coutances, Gauthier Poupeau.

O acidente ocorreu em Pirou, uma pequena cidade no litoral da Normandia. Segundo a imprensa local, o carro invadiu a área externa de uma pizzaria.