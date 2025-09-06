Hipopótamo vira embarcação na Costa do Marfim e deixa 11 desaparecidos

Onze pessoas estão desaparecidas no sudoeste da Costa do Marfim após um hipopótamo virar uma canoa no rio Sassandra, informou a ministra da Solidariedade do país neste sábado (6).

"Com profunda tristeza, tomamos conhecimento do desaparecimento de 11 pessoas, entre elas mulheres, crianças e um bebê, após o emborco de uma embarcação causado por um hipopótamo", afirmou a ministra Myss Belmonde Dogo em uma postagem em sua página no Facebook.

Segundo ela, o incidente ocorreu na manhã de sexta-feira na localidade de Buyo, no sudeste do país, e três pessoas sobreviveram.