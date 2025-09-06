Hungria proíbe Parada do Orgulho em repressão à comunidade LGTBQ+

A polícia da Hungria proibiu uma Parada do Orgulho planejada para 4 de outubro na cidade de Pécs, que os organizadores descrevem como o único desfile relevante anual da comunidade LGBTQ+ fora da capital.

A medida chega após o governo do primeiro-ministro Viktor Orban, que conduz uma ofensiva contra os direitos LGBTQ+, proibir a Parada de Budapeste em junho, que, no entanto, ocorreu com um número recorde de participantes.

As autoridades justificaram a decisão citando emendas a leis e à Constituição aprovadas este ano que tornam ilegal a realização de reuniões que promovam a homossexualidade.