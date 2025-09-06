Israel destruiu edifício na Cidade de Gaza

Israel destruiu neste sábado(6) um edifício no sudoeste da Cidade de Gaza, disseram à AFP testemunhas, após um bombardeio em uma área que o Exército israelense havia solicitado previamente evacuar.

O Exército "atacou um arranha-céu utilizado pela organização terrorista Hamás na área da Cidade de Gaza", indicou a força armada em um comunicado.

Testemunhas disseram à AFP que se tratava do edifício Susi, localizado no mesmo perímetro de evacuação que a torre Ruya, que o Exército israelense havia dito que planejava atacar.