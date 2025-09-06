Israel destrói edifícios residenciais na Cidade de Gaza

Na sexta-feira, outro edifício semelhante foi destruído pelas forças israelenses. "Seguimos", escreveu na rede social X o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, que compartilhou um vídeo mostrando um edifício de cerca de quinze andares desmoronando em meio a uma grande nuvem de poeira.

O Exército israelense havia alertado que atacaria "infraestruturas terroristas" na Cidade de Gaza, particularmente os grandes edifícios residenciais. Israel acusa o Hamas de utilizá-los em suas operações, o que o movimento palestino considera "mentiras descaradas".

O Exército israelense, que afirma controlar 75% da Faixa de Gaza e 40% da cidade, declarou que quer tomar a Cidade de Gaza para acabar com o Hamas e libertar os reféns em seu poder.

A ofensiva ocorre após o presidente americano Donald Trump afirmar na sexta-feira que os Estados Unidos estão em negociações "muito profundas" com o Hamas, cujo ataque sem precedentes em Israel em 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra.

O Exército israelense estima que 25 dos 47 reféns que ainda estão em Gaza ? dos 251 sequestrados em 7 de outubro ? estão mortos.

O movimento islamista palestino aceitou em agosto uma proposta de cessar-fogo que permite a libertação de reféns em etapas, graças à mediação do Egito, dos Estados Unidos e do Catar.