Mais de 370 corpos são resgatados após deslizamentos no Sudão; mortos podem passar de mil

Mais de 370 corpos foram resgatados após os deslizamentos de terra que devastaram o remoto povoado montanhoso de Tarasin, no oeste do Sudão, onde as autoridades temem que o número de vítimas fatais passe de mil, com centenas de pessoas ainda soterradas sob a lama.

"Estas pessoas perderam tudo", disse à AFP via Zoom de Porto Sudão (leste) Francesco Lanino, diretor de operações da ONG Save the Children, após a chegada de uma equipe da organização a este povoado na região de Jebel Marra.

O desastre começou em Tarasin na tarde do último domingo, após vários dias de chuvas intensas, que saturaram o solo das montanhas e fizeram a encosta desabar, soterrando residências, gado e famílias inteiras sob uma enxurrada de lama.