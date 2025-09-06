Milão se despede de Giorgio Armani, o 'rei' da moda

"Era um homem incrível, deixou uma grande marca. Era um exemplo, severo, às vezes duro, mas muito humano", disse emocionada Silvia Albonetti, vendedora da Emporio Armani, uma das marcas do estilista.

Armani - dono de um império de luxo avaliado em bilhões de euros - vestiu atores de Hollywood, estrelas da música e membros da realeza com criações discretas, porém de confecção singular e requintada.

O icônico estilista faleceu na quinta-feira após vários meses enfrentando problemas de saúde.

A capela ardente estará aberta no sábado e domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde (4h a 13h em Brasília) no Teatro, uma antiga fábrica de chocolate da Nestlé convertida na sede do grupo Armani.

Minimalista e elegante, o edifício - onde ele exibiu suas criações - é um dos lugares mais emblemáticos de Milão, "a capital do estilo".

Armani mantinha uma "história de amor" com a cidade, apontam todos os títulos da imprensa italiana, que repetem continuamente uma de suas declarações: "Milão é o centro do meu mundo, sempre me inspirou".