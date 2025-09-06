Mostra de Veneza entrega seus prêmios em uma edição sacudida pela guerra em Gaza

O filme se baseia na história real de uma menina palestina, Hind Rajab, assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza.

A produção reconstitui as longas horas daquele 29 de janeiro de 2024 em um centro de emergência da organização Crescente Vermelho palestino, cujos trabalhadores tentaram salvar a menina, refugiada em um carro com outros seis familiares.

No filme foram usados gravações reais do pedido de socorro de Hind Rajab.

"Estamos vendo que, em todo o mundo, a mídia apresenta os mortos em Gaza como danos colaterais. Acho muito desumanizante, por isso o cinema, a arte e todas as formas de expressão são tão importantes para dar uma voz e um rosto a estas pessoas", afirmou Ben Hania.

Desde que a mostra começou, em 27 de agosto, o glamour do festival foi ofuscado em vários momentos pela situação devastadora na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel.

Um coletivo fundado por dez cineastas italianos, o Venice4Palestine, publicou uma carta aberta condenando a guerra e várias personalidades se pronunciaram contra a ofensiva israelense.