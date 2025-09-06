Mostra de Veneza premia cinema latino-americano na seção Horizontes

Equador e México brilharam na Mostra de Veneza, onde o júri da seção Horizontes contemplou "Hiedra" e "En el camino", os últimos trabalhos de Ana Cristina Barragán e David Pablos, com os prêmios de melhor roteiro e melhor filme.

O mexicano David Pablos, de 41 anos, foi o grande vencedor da seção, dedicada às novas tendências, ao ganhar o prêmio máximo com uma história de amor atravessada pela violência entre um jovem que é levado a se prostituir para sobreviver (Veneno) e um caminhoneiro (Muñeco).

"Este filme vem de um lugar muito pessoal (...), e é lindo ver que se conecta com outras pessoas", disse Pablos no sábado (6), ao receber o prêmio e agradecer à sua "equipe por sua paixão, por seu compromisso, sua fé no projeto".