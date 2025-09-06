Nova manifestação pró-Palestine Action termina com 150 presos em Londres

"Não somos terroristas [...] Devemos dizer que a Palestine Action tem o direito de existir. A proibição deve ser cancelada", afirmou Polly Smith, uma aposentada de 74 anos.

"Nosso governo decidiu proibir uma organização. É algo muito errado e deveria usar o tempo para tentar cessar o genocídio [em Gaza] em vez de tentar parar manifestações", disse à AFP Nigel, de 62 anos, que exibia um cartaz de apoio à Palestine Action, sem revelar seu sobrenome.

Este manifestante foi detido pela polícia, enquanto outros protestavam contra sua prisão.

No começo de julho, o movimento foi adicionado à lista de organizações consideradas "terroristas" no Reino Unido, após atos de vandalismo realizados por seus militantes, especialmente em uma base da força aérea.

Desde então, o grupo Defend Our Juries organiza manifestações para protestar contra esta proibição, considerada "desproporcional" pela ONU.

Antes da manifestação deste sábado, mais de 800 pessoas já tinham sido detidas e 138 denunciadas por apoio ou incitação a uma organização terrorista.