Premiê tailandês vai organizar novas eleições, como havia prometido

O primeiro-ministro eleito tailandês, Anutin Charnvirakul, assegurou, neste sábado (6), que organizará eleições legislativas em quatro meses, como havia prometido, após pôr fim a um vácuo de poder de uma semana devido à destituição de sua antecessora.

"Acredito que estamos certos em termos políticos de que vamos dissolver o Parlamento em quatro meses", disse o também magnata imobiliário durante uma reunião na sede de seu partido transmitida pela imprensa tailandesa.

O político conservador acrescentou que tentará formar seu gabinete o mais rápido possível e que já confirmou seu ministro das Relações Exteriores e o ministro de Energia.