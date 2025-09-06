Tráfego postal para os EUA despenca e 88 operadoras suspendem o serviço

O tráfego postal para os Estados Unidos despencou em mais de 80% após a imposição de novas tarifas por Washington, e 88 operadoras em todo o mundo suspenderam total ou parcialmente seus envios para o país, afirmou, neste sábado(6), a União Postal Universal (UPU).

A UPU, uma agência de cooperação postal da ONU, afirmou em um comunicado que dados coletados de sua rede global de operadores postais indicam que os envios para os Estados Unidos foram "quase completamente" interrompidos, em 81%, após a entrada em vigor das novas tarifas americanas em 29 de agosto, em comparação com a semana anterior.

A princípio, a eliminação da isenção tributária para pacotes pequenos (com valor igual ou inferior a 800 dólares ou 4.316 reais) que entram nos Estados Unidos era dirigida apenas à China e Hong Kong, no contexto da ofensiva do presidente americano, Donald Trump, contra os gigantes do comércio online Shein e Temu, mas depois foi ampliada para todos os países.