Trump intensifica retórica repressiva com ameaça de 'guerra' em Chicago

A publicação incluía uma imagem de Trump, aparentemente gerada por inteligência artificial, e a legenda: "Adoro o cheiro das deportações pela manhã", em referência a uma fala do filme de 1979 "Apocalypse Now".

Na sexta-feira, o mandatário republicano assinou um decreto que muda o nome da pasta de Defesa para Departamento da Guerra para, segundo ele, enviar "uma mensagem de vitória" ao mundo.

O governador democrata de Illinois, estado onde fica Chicago, expressou sua indignação com a publicação de Trump.

"O presidente dos Estados Unidos ameaça declarar guerra contra uma cidade americana. Isso não é uma piada. Isso não é normal", escreveu o governador J.B. Pritzker em publicação no X.

"Illinois não se deixará intimidar por um aspirante a ditador", acrescentou.

A mobilização de tropas e agentes federais de Trump, que começou em junho em Los Angeles e continuou em Washington, resultou em ações judiciais e protestos, e seus críticos classificam a medida como demonstração de força autoritária.