Vaticano recebe primeira grande peregrinação LGBT+ oficial durante o Jubileu

Embora alguns grupos LGBTQIA+ já tenham ido ao Vaticano, esta é a primeira vez que se registra uma peregrinação deste tipo no calendário oficial do ano jubilar.

Yveline Behets, uma mulher transgênero de 68 anos vinda de Bruxelas, percorreu 130 km a pé com cerca de outras trinta pessoas LGBT+ ao longo da Via Francigena para chegar a Roma.

A via é uma rota de peregrinação que começa na Inglaterra, atravessa a França, a Suíça e termina na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Diante das "dificuldades relacionais e culturais" no meio católico, onde nem sempre se sente "reconhecida", Behets espera que a Igreja dê mais espaço "à pluralidade".

"Não devemos usar mal a palavra 'acolhida'. Não somos estrangeiros acolhidos de forma excepcional (...) Fazemos parte da mesma família", ressalta, vestida com uma camiseta branca estampada com as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA+.

Assim como milhões de outros peregrinos, os participantes vão percorrer, na tarde deste sábado, a via principal que leva ao Vaticano para atravessar a "Porta Santa" da imponente basílica de São Pedro.