Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e volta a ser número 1 do mundo

Após longas esperas devido a controles adicionais de segurança, o público desfrutou a última grande batalha do ano entre Alcaraz e Sinner, desta vez com a vitória do espanhol.

Vencedor de Roland Garros em junho e derrotado em Wimbledon em julho, Alcaraz conquistou uma vitória que ampliou sua vantagem sobre Sinner na disputa por títulos do Grand Slam.

O espanhol de 22 anos conta agora com seis títulos, enquanto Sinner, de 24, conquistou quatro.

Assim como na final de Wimbledon, Sinner se recuperou de um início fraco empatando após perder o primeiro set para Alcaraz, mas desta vez o espanhol interrompeu seu avanço em uma final disputado sob uma cobertura com a chuva caindo em Nova York.

Sinner, que estava invicto em suas últimas 27 partidas em Grand Slams de quadra dura, fracassou em sua tentativa de se tornar o primeiro a reter o troféu desde que Roger Federer conquistou cinco títulos seguidos entre 2004 e 2008.

Do outro lado da rede, Alcaraz vivenciou um maravilhoso 'déjà vu'. Assim como na final de 2022, o espanhol levou para casa o prêmio duplo: o troféu do US Open e a posição de número um do ranking mundial.