Alemanha sofre mas vence Irlanda do Norte (3-1) nas Eliminatórias para Copa de 2026

A Alemanha derrotou a Irlanda do Norte por 3 a 1 neste domingo (7), em Colônia, em sua segunda partida das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, três dias após a surpreendente derrota por 2 a 0 diante da Eslováquia em Bratislava.

Com esses três primeiros pontos em sua curta campanha nas Eliminatórias, a Alemanha alcançou a adversária da noite, que havia vencido o Luxemburgo (3-1) fora de casa na quinta-feira.

Mas permanece três pontos atrás da Eslováquia, que neste domingo garantiu um valioso triunfo por 1 a 0 como visitante sobre a seleção luxemburguesa com um gol na reta final.