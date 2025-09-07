De Bruyne brilha e Bélgica goleia Cazaquistão (6-0) pelas Eliminatórias

A Bélgica goleou o Cazaquistão por 6 a 0 neste domingo (7), em Bruxelas, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, graças, em grande parte, ao inspirado Kevin De Bruyne, que marcou dois gols e deu duas assistências.

Em dois minutos na reta final do primeiro tempo, o meia-atacante do Napoli abriu o placar aos 42 minutos e em seguida uma assistência para Doku (44'), confirmando no placar o domínio absoluto dos 'Diabos Vermelhos' (20 chutes a gol no primeiro tempo).

Três dias após aplicar outra goleada por 6 a 0 na visita ao Liechtenstein, os jogadores comandados pelo técnico Rudi Garcia continuaram a melhorar seu ataque com um gol de Nicolas Raskin no início da segunda etapa (51').