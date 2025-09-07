Drone lançado por rebeldes do Iêmen cai em aeroporto de Israel e deixa um ferido

Inicialmente, o Exército israelense disse que havia interceptado três drones "que vinham do Iêmen" e que havia abatido dois antes de entrarem em seu espaço aéreo, mas não especificou o que aconteceu com o terceiro.

Depois, confirmou que um quarto drone "caiu na área do Aeroporto Ramon".

Em nota à imprensa, o serviço de emergência Magen David Adom confirmou que um homem ficou ferido no aeroporto e está recebendo atendimento médico.

"Os paramédicos estão prestando tratamento médico (...) a um homem de 63 anos, em condição leve, completamente consciente, com ferimentos de estilhaços nas extremidades", informou.

Os rebeldes huthis, que controlam grandes áreas do território iemenita, prometeram vingar o assassinato de seu primeiro-ministro em um ataque aéreo israelense em agosto em Saná, a capital do Iêmen.

Seu líder, Abdul Malik Al Huthi, disse que continuaria "mirando em Israel com mísseis e drones" e escalaria os ataques, em solidariedade aos palestinos.