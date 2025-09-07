Espanha atropela Turquia (6-0) fora de casa e fica mais perto da Copa de 2026

A Espanha, atual campeã europeia, goleou a Turquia por 6 a 0 em Konya, com um hat-trick de Mikel Merino, neste domingo (7), pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

O meio-campista Pedri abriu o placar logo aos 6 minutos e rapidamente impôs o ritmo rumo à vitória da seleção espanhola, que jogou de amarelo. Depois, foi a vez de Merino brilhar, balançando as redes três vezes (22', 45'+1 e 57') e mostrando uma impressionante eficácia diante do gol turco.

o atacante Ferran Torres também marcou o seu (53') e Pedri completou a goleada (62') para a 'Roja', que lidera o Grupo E das Eliminatórias com seis pontos, após vencer a Bulgária (3 a 0) na quinta-feira, em Sofia.