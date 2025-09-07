Irã aceitaria controle em suas instalações nucleares por suspensão das sanções

O Irã aceitaria o controle de seu programa nuclear e restrições ao enriquecimento de urânio em troca da suspensão das sanções internacionais, afirmou o ministro das Relações Exteriores iraniano, neste domingo (7), ao jornal britânico The Guardian.

O Irã "está disposto a obter um acordo realista e sustentável que apresente uma vigilância rigorosa e restrições ao enriquecimento [de urânio] em troca da suspensão das sanções", escreveu o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, em uma coluna, dirigindo-se a França, Reino Unido e Alemanha, reunidos no chamado grupo E3.

"Não aceitar esta janela aberta teria consequências devastadoras de um nível inédito para a região e além", advertiu.