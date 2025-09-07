Israel ameaça com ação 'unilateral' países ocidentais se reconhecerem Estado palestino

O Reino Unido, por sua vez, afirmou em agosto que também reconheceria um Estado palestino caso não aconteça uma trégua em Gaza, onde Israel está em guerra contra o Hamas em resposta ao ataque lançado por esse movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

"Estados como França e Reino Unido, que promovem o chamado reconhecimento [de um Estado palestino] cometeram um enorme erro", disse Saar em entrevista coletiva ao lado de seu colega dinamarquês Lars Løkke Rasmussen, que está em visita a Jerusalém.

"Isso tornaria mais difícil conseguir a paz" e "também levará Israel a tomar medidas unilaterais", advertiu, sem detalhar quais.

O rei Abdullah II da Jordânia reiterou neste domingo a "rejeição absoluta" de sua país a qualquer "medida israelense para anexar a Cisjordânia" em um encontro em Abu Dhabi com o presidente dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Os dois dirigentes também expressaram sua oposição aos "projetos de expansão das colônias [israelenses] na Cisjordânia".

Além disso, o monarca denunciou as "posições e declarações israelenses que são uma ameaça para a soberania dos Estados da região", segundo o palácio jordaniano.