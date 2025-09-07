Israel bombardeia outro prédio residencial na Cidade de Gaza

O exército israelense afirmou, neste domingo (7), ter bombardeado outro edifício residencial na Cidade de Gaza, após pedir sua evacuação.

"Há pouco tempo, o exército bombardeou um edifício muito alto, utilizado pela organização terrorista Hamas na área da Cidade de Gaza", informou um comunicado militar.

O porta-voz da Defesa Civil do território palestino, Mahmud Bassal, disse à AFP que este edifício foi "bombardeado pela aviação israelense" e que "não houve feridos".