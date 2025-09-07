Kimpembe deixa PSG após 20 anos e assina com Qatar SC

Após 20 anos no Paris Saint-Germain, o zagueiro francês Presnel Kimpembe, de 30 anos, deixou seu clube de longa data e assinou com o Qatar Sports Club, anunciou o clube catari em sua conta na rede social X neste domingo (7).

Nenhum dos clubes forneceu mais detalhes até o momento sobre os termos do acordo ou o novo contrato do jogador.

Após chegar às categorias de base do PSG em 2005, aos 10 anos, ele se tornou um dos rostos do clube da capital francesa, pelo qual conquistou oito títulos do campeonato francês e a Liga dos Campeões da Uefa em maio.