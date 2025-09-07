'Lua de sangue' emerge durante eclipse lunar total

Os apaixonados pela astronomia puderam observar na noite deste domingo (7) uma "lua de sangue" durante um eclipse lunar total visível principalmente na Ásia e na Oceania, mas também parcialmente na Europa e na África.

Este fenômeno, que tinge de vermelho o satélite natural, acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão perfeitamente alinhados nessa ordem e este último corpo celeste se encontra em sua fase cheia.

Os espectadores de China e Índia foram os que tiveram a melhor localização para observar o fenômeno, assim como os habitantes do leste da África e do oeste da Austrália.