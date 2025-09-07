Mais de mil pessoas recebem flotilha com ajuda para Gaza na Tunísia

Mais de mil pessoas se reuniram neste domingo (7) em Tunes para receber a flotilha que zarpou de Barcelona no início do mês com militantes e ajuda humanitária para Gaza.

Vários barcos sairiam de Tunes neste domingo para se juntar à Flotilha Global Sumud, mas a viagem foi adiada na quarta-feira por "razões técnicas e logísticas", segundo os organizadores.

Em Sidi Bou Said, próximo à capital tunisiana, mais de mil pessoas com bandeiras palestinas receberam os militantes com entusiasmo.