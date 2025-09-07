Marcha em memória das vítimas da ditadura no Chile termina em confrontos

Uma marcha anual em Santiago em memória das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990) terminou, neste domingo (7), em confrontos com a polícia e a detenção de pelo menos 17 pessoas, informaram os Carabineiros do Chile.

A manifestação foi realizada às vésperas do 52º aniversário do golpe de Estado liderado por Pinochet, em 11 de setembro de 1973, contra o governo do socialista Salvador Allende.

Os manifestantes se reuniram nos arredores do palácio presidencial de La Moneda, no centro de Santiago, e se dirigiram para o Cemitério Central, cerca de 4 km ao norte.