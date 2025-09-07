Milhares de fiéis celebram a canonização do primeiro santo millennial no Vaticano

Segundo o papa, o exemplo de ambos é "um convite dirigido a todos nós, especialmente aos jovens, para não desperdiçar a vida, mas orientá-la para o alto e transformá-la em uma obra-prima".

Sob um sol radiante e um importante esquema de segurança, cerca de 80.000 pessoas, segundo o Vaticano, muitas delas jovens, reuniram-se na praça. Muitas carregavam bandeiras de seus países ou imagens de Acutis.

"Estou contente por ver tantos jovens!", disse o papa Leão XIV, poucos minutos antes do início da cerimônia.

A canonização de Acutis, que morreu de leucemia em 2006, deveria ocorrer em 27 de abril, mas foi adiada devido à morte do papa Francisco.

Acutis era muito talentoso em informática e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos.

"Carlo Acutis foi um exemplo para mim, porque soube combinar sua vida cotidiana ? a escola, o futebol e sua paixão pela informática ? com uma fé inabalável", disse à AFP Filippo Bellaviti, de 17 anos, natural de Vignate, perto de Milão.