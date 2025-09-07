Opep+ anuncia que aumentará sua produção de petróleo em 137.000 barris diários

Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Omã e Argélia, que já tinham aumentado sua produção em 2,2 milhões de barris diários nos últimos meses, agora entram em um novo ciclo que poderia ver o retorno ao mercado de até 1,65 milhão de barris diários.

"O 1,65 milhão de barris diários poderia ser restabelecido parcial ou totalmente, e de forma gradual, dependendo da evolução das condições do mercado", informou o grupo em seu comunicado de imprensa.

Visto que a demanda de petróleo costuma cair no quarto trimestre, analistas coincidiam de forma quase unânime em que a Opep+ se encaminhava para um status quo em outubro para evitar um colapso dos preços com um mercado saturado.

"Na verdade, o aumento da produção será muito menor, dados os limites de produção e o mecanismo de compensação" da Opep+, disse à AFP Jorge León, analista da Rystad Energy, evocando que alguns países que excederam suas cotas no passado devem compensá-los nos próximos meses.

Mas a mensagem é contundente, segundo o analista, e isto poderia fazer os preços do petróleo caírem abaixo dos 60 dólares.

O preço de petróleo Brent, referência mundial, fechou um pouco acima dos 65 dólares o barril na sexta-feira.