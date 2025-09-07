Os dez últimos campeões do US Open

O tenista espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner neste domingo (7) com parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4 e se sagrou campeão do US Open pela segunda vez em sua carreira.

Abaixo, os dez últimos vencedores do torneio disputado em Flushing Meadows, em Nova York, o último de Grand Slam da temporada.

2025: Carlos Alcaraz (ESP)