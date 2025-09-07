Países Baixos vencem Lituânia e Depay se torna maior artilheiro da história de sua seleção

Com Memphis Depay se tornando o maior artilheiro da história de sua seleção, os Países Baixos derrotaram a Lituânia por 3 a 2 nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (7), em Kaunas.

Depay, que joga no Corinthians, balançou as redes duas vezes e chegou a 52 gols vestindo a camisa laranja, ultrapassando no ranking de todos os tempos Robin van Persie, que marcou 50 gols na carreira.

O jogador de 31 anos abriu o placar aos 11 minutos após um cruzamento de Cody Gakpo e Quinten Timber ampliou para os holandeses (33').